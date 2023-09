Roucourt: avec le Vicomté, le Domaine d’Arondeau écrit un nouveau chapitre gastronomique

Le jeune Montois de 25 ans y a d’autant plus facilement retrouvé ses marques qu’il a conservé l’équipe en place ayant émis le souhait d’y rester: Thomas Brassart, le maître d’hôtel, et Andy Dumortier, le sommelier. Deux régionaux parfaitement à leur place, assurant un service à la fois efficace et hypercourtois sans être guindé.

Le jeune chef montois est aux commandes de la cuisine péruwelzienne depuis le 15 septembre. ©ÉdA

En cuisine aussi, Maxime Daubry, officiant occasionnellement dans la maison, est désormais le second du chef. "Maxime s’est proposé et j’ai accepté. Toute l’équipe était contente de pouvoir rester. On se connaissait tous depuis trois ans, je sais les habitudes de chacun. C’est un beau challenge pour eux comme pour moi."

On en reste là pour les similitudes. La salle a quelque peu évolué, notamment avec une œuvre contemporaine à même l’un des murs d’une salle. "On a changé la décoration, du mobilier, investi dans une nouvelle vaisselle complète incluant les verres à vins. Il a fallu penser à tout ! Ça allait de la petite cuillère pour la mise en bouche en passant par le nappage, le matériel de cuisine, les marchandises, la communication… Il a fallu créer des menus et les tester pour être au point car il y a toute une logistique en cuisine, en salle, à la plonge derrière !"

"Une cuisine généreuse et gourmande"

Ris de veau moelleux à cœur et croustillant en surface, oignons en diverses textures et deux sauces à se damner… ©ÉdA

"Le menu changera au minimum chaque saison mais, souvent, ce sera plus rapide. Ce sera aléatoire, je ne me fixe pas de rythme puisque je dépends des produits", dit M. Gallopyn dont le tout premier menu met l’eau à la bouche à la lecture de l’énoncé.

Au final, la promesse fut tenue d’un bout à l’autre de notre repas: on y a apprécié des makis de langoustine crue mariés à une crème légère au saké et agrumes travaillés, le canard en une double déclinaison – dont un stoemp plaisant et osé dans un gastronomique ! – ou encore le mariage de la poire, du miel et de la verveine concluant avec légèreté et gourmandise notre halte.

Privilégiant les produits locaux et de saison au maximum, "j’aime autant travailler le poisson que la viande, les fruits, les légumes qu’on peut décliner… Tant que les produits sont de qualité, ce sur quoi je mise, je prends du plaisir. C’est d’ailleurs ça qui me revient des retours: les clients disent qu’ils sentent au goût qu’il y a du qualitatif", se réjouit M. Gallopyn qui aime définir sa cuisine comme "généreuse et gourmande". Promesse amplement tenue.

Une belle table accessible

Trois espaces s’offrent aux clients dont la magnifique véranda. ©ÉdA

"Un resto gastronomique, ce n’est pas pour moi !" Détrompez-vous. Une fois la porte du Vicomté poussée, chacun s’y sent à l’aise, la froideur n’est cultivée ni dans le cadre, ni dans le service, ni dans les assiettes. Le profil des clients qui nous entourent confirme d’ailleurs cette accessibilité: une famille, un jeune couple d’amoureux et un lunch professionnel.

Côté addition, il y en a aussi pour toutes les bourses. Ainsi, pour les moins de 30 ans, le chef a souhaité maintenir la formule des "Jeunes gastronomes" à 60 €, assurant un menu 3 services uniquement le mercredi soir et le jeudi soir. Une première approche qui démystifie l’idée qu’on peut parfois se faire d’une table gastronomique. L’addition du lunch servi en 3 services tous les midis de la semaine s’avère également très digeste, à 39 €. On peut aussi manger à la carte. Après, effectivement, il est possible de se faire plaisir avec des menus 4 services à 62 € et à 6 services à 82 €. La maison propose même des formules avec nuitée sur place.