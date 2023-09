"Nous avons investi dans quelque chose de durable, a indiqué Vincent Palermo, le bourgmestre. C’est bien plus qu’une route. Un chemin de liaison avec plein de connexions. C’est la liaison qui amène à la Herseautoise des gens qui ont besoin d’un accompagnement pour rebondir dans la vie. A terme, la police viendra aussi s’installer à côté."

Ce cheminement est accessible non seulement aux véhicules mais également à la mobilité douce, traduisez aux vélos, aux piétons et aux PMR et s’inscrit d’ailleurs dans une logique de développement urbanistique à moyen terme puisqu’une ZACC, zone d’aménagement communal concerté, ainsi que des appartements, viendront s’implanter dans le secteur. "Nous sommes ici dans un quartier où il y a un certain rythme de vie, avec de l’intergénérationnel. Je pense au home du CPAS et aux appartements mis à disposition des citoyens qui en ont le plus besoin. Bref, un quartier où l’humain est important", a assuré le bourgmestre, qui a aussi mis en avant les synergies avec le CPAS toujours vivaces, notamment à travers ce dossier de conception de voirie.

Pour Georges Hocq, président du CPAS, cette voirie, "c’est plus qu’une rue, un symbole. Une route, c’est un chemin de vie, parfois chaotique, comme cette route l’était avant. Désormais, elle se veut solide, pérenne et chacun peut l’emprunter à son rythme. Ce chemin doit ramener vers la dignité. Il symbolise l’union, la solidarité. Nous nous évertuons à améliorer le quotidien des gens et cette route en est un exemple."

En fin de séance, les jeunes ou futurs jeunes pensionnés du CPAS ont été mis à l’honneur. Quatorze personnes qui n’étaient pas toutes présentes mais qui ont été remerciées pour le travail fourni. Bonne route à Christine David, Anne-Marie Guinet, Marie-France Hellin, Eric Prévost, Brigitte Priels, Catherine Foucart, Martine Deprez, Michèle Zelbouni, Pascal Watteau, Martine Laurent, Rita Questroy, Martine Richard, Kristyna Slowikoska et Yannick Brulard.

Le président du CPAS et le bourgmestre ont dévoilé la plaque. ©Devaux