L'Intermarché de Péruwelz souhaite s’étendre

"Notre magasin arrive tout simplement à saturation. Nous n’avons plus assez de place et nous aimerions pouvoir nous étendre en occupant la surface commerciale de l’ancien Brico, confie Damien Prevost, gérant de l’Intermarché, Nous devons donc passer par une procédure habituelle incluant cette réunion d’information et l’étude d’incidences."

Une poissonnerie ?

Si le projet se concrétise, plusieurs pistes existent déjà afin d’occuper les locaux qui se situent à gauche de l’Intermarché quand on y fait face. "Nous aimerions développer des rayons frais, travailler encore plus avec du local, créer des rayons spécifiques dévolus aux produits locaux et pourquoi pas proposer une poissonnerie, quelque chose qui manque à Péruwelz, explique Damien Prevost. Nous souhaiterions aussi développer un espace traiteur fait sur place. Voilà quelques pistes".

L''auteur de l’étude d’incidences sera le bureau CSD Ingénieurs Conseils. Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, il sera possible d’émettre ses observations et suggestions en les adressant par écrit au Collège communal de Péruwelz (rue Albert Ier, 35 à 7600 Péruwelz), en y indiquant nom et adresse avec copie au demandeur, PERUDIS SA (rue Neuve Chaussée 86c, 7600 Péruwelz), à l’attention de Damien Prevost.