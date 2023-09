Le lieu de l’exposition n’a pas été choisi au hasard. Le château de Courrière (Bury) fait partie des innombrables trésors patrimoniaux de l’entité.

"Comme les anciens couvents, les châteaux ne manquent pas dans le Péruwelzis, confirme Paul De Bom, membre du Rotary. Ils sont tellement bien disséminés, voire cachés sur le territoire, qu’on pourrait en ignorer l’existence. Certains semblent tels qu’à leur origine et d’autres se présentent à l’état de vestiges plus ou moins représentatifs de leur passé."

Paul De Bom évoque le château du Biez à Wiers, le château de Briffoeil ou le château de Péruwelz (parc Simon) bâti par le comte de Hainaut. "Nous avons aussi le château Marie-Louise au hameau de Cerfontaine, demeure de l’un des premiers baillis du comté de Hainaut, Pour les plus récents, on peut citer le château Petit, site de l’ancien couvent des Brigittins, avec ses 25 hectares au centre-ville, les châteaux Duez, Marlot et de la Roseraie pour le seul boulevard Léopold III, les châteaux de Braffe, Brasménil et Callenelle, les châteaux d’Arondeau, Boël, et Bitremont à Roucourt et le château de Courrière à Bury."

Plusieurs de ces demeures sont toujours habitées par leurs propriétaires, d’autres sont occupées autrement suite à un changement d’affectation. D’autres encore sont en jachère, en attente d’un nouveau destin.

"Ce patrimoine pourrait et devrait être davantage mis en valeur, estime Paul De Bom. On ne le sait pas assez, mais le château de Courrière à Bury s’ouvre souvent au public."

Le château (1842) est niché au bout d’une allée de hêtres. Il a été habité jusqu’en 1886 par le comte Ferdinand Visart de Bocarmé. Depuis lors, de nombreux propriétaires s’y sont succédé, veillant ainsi à le conserver dans le meilleur état possible. Il possède un magnifique parc arboré. "Son propriétaire actuel, Bert de Groot, en est tombé amoureux il y a 20 ans déjà, précise Paul De Bom. Depuis, il n’a eu de cesse de veiller à sa conservation, son entretien et même sa rénovation. Il en partage la beauté en l’ouvrant régulièrement au grand public."