Voilà quelques questions posées dans le cadre des journées du patrimoine à travers le jeu de piste familial proposé aux visiteurs de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours tout au long du week-end.

Venue en famille, Véronique Debaisieux, originaire de La Roë, a apprécié. "Je connais la basilique depuis toute petite, mais à travers l’exposition et le jeu, on apprend pas mal de choses en plus. C’est un élément du patrimoine."

L’édifice aura attiré du monde ce week-end. "On a dû accueillir entre 400 et 500 personnes, assure Fabrice Cornet, échevin du patrimoine. Toutes les visites guidées étaient complètes. L’architecte Jean-Louis Vanden Eynde, qui chapeaute les différentes étapes de la restauration de la basilique, a joué le jeu et s’est transformé en guide. Les personnes qui ne participaient pas aux visites guidées et qui ne sont pas montées au sommet par l’intérieur ont malgré tout pu recevoir de nombreuses explications de la part de Bernard Delcourt, mémoire vivante de la basilique. Les gens sont contents. Ils ont appris des choses."

Le jeu, lui, continuera à être proposé aux visiteurs dans le futur. "En accord avec le doyen et la fabrique, nous avons décidé de le mettre à disposition des gens qui viendront visiter la basilique", souligne Fabrice Cornet.