Les Rigolos sont de retour

Le comité de l’ASBL Animations et Festivités Bon-Secours n’a pas chômé pendant une année ! Preuve en est avec un cortège d’exception prévu pour la 30e édition de sa Fiète des Rigolos. "Nous attendons un total de vingt-cinq géants contre treize l’année dernière. À cela viendront s’ajouter cinq fanfares dont celle de Huissignies qui compte une septantaine de membres. Après quelques années plus creuses notamment en après Covid, cet événement traditionnel renaît peu à peu et redevient une organisation majeure au sein de l’entité", détaille avec le sourire Philippe Brackman, président de l’ASBL.