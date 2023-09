Des haricots à venir cueillir à Callenelle pour éviter un gaspillage de 12 tonnes

"Je dirais que c’est mieux de venir ce mardi parce que demain, les haricots ne seront déjà plus dans le même état, souligne Laurent. La maturation a été rapide et l’usine ne sait plus les prendre tellement il y en a. Je ne suis pas le seul dans le cas."

Laurent n’a pas encore estimé ses pertes financières mais dans l’immédiat, il souhaite avant tout lutter contre le gaspillage alimentaire. "C’est ce principe-là qui m’a motivé à dire aux gens de venir les cueillir. Pour envoyer des munitions dans d’autres pays, on trouverait vite des solutions mais ici, il n’y en a pas. Un peu comme si l’alimentation passait au second plan. Il reste environ 12 tonnes et j’aimerais en faire profiter les gens."

Un geste appréciable et apprécié, inutile de le dire. La parcelle se situe rue des Fiefs, 14 à Callenelle.