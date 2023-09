Jeu de piste familial dans la basilique de Bon-Secours

"À la découverte des trésors de la basilique", c'est un jeu créé à l'initiative de l'échevin du patrimoine en collaboration avec le bureau technique, le service jeunesse, la médiathèque, la fabrique d'église, l'abbé Henri Batalie et le cabinet d'architecture Coster & Vanden Eynde.

"Il s'agit d'un jeu de piste touchant à l'histoire de la basilique mais pas uniquement d'un point de vue religieux, confie Fabrice Cornet, échevin du patrimoine. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de l'édifice. Comme la thématique des journées du patrimoine s'articule autour de la jeunesse, nous avons pensé à créer un jeu pérenne qui pourra par la suite être proposé aux enfants des écoles et également aux touristes. Le but est de jouer en apprenant des choses. Un carnet sera proposé à l'entrée. Il faudra le remplir avec les réponses et le déposer ensuite dans une urne. Il y aura quelques cadeaux à gagner. Les enfants doivent si possible être accompagnés d'un ado ou d'un adulte."

Montée au sommet

Par ailleurs, des visites libres seront organisées de 10h30 à 16h30 avec la découverte d'une exposition illustrée par des reportages photos et vidéos présentant les différentes phases du chantier de rénovation de la basilique. Y sera bien entendu abordée la remontée du dais au sommet de la basilique. La mise en valeur du savoir-faire des artisans fait aussi partie du propos.

Des visites commentées sur inscription sont également possibles à 10h30, 13h et 15h pour tout savoir sur les coulisses de la rénovation grâce aux explications d'un responsable du chantier. Une découverte inédite des éléments du bâtiment, peu visibles et inaccessibles au public. Le nombre d'inscriptions est limité (infos au 0470 904 330).

Les organisateurs précisent que les visites commentées ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite en raison des nombreux escaliers ainsi qu'aux personnes ayant le vertige ou étant claustrophobes. "Nous allons monter au sommet par l'intérieur de la basilique", précise ainsi Fabrice Cornet.