Jovial et très apprécié, Grégory était passionné par son métier et en défendait les valeurs. Il exploitait la ferme du Moulin Xavière, au hameau de Verquesies à Péruwelz.

Fin 2022, sa photo, comme celle d’autres agriculteurs, avait été placardée sur un panneau en bord de route. Sur le cliché, Grégory n’avait pas l’air content. Nous l’avions rencontré à l’époque et ce cliché s’inscrivait dans le cadre de la campagne Champs et pâturages plus propres initiée par Be WaPP et à laquelle la commune de Péruwelz avait répondu. Grégory avait d’ailleurs accepté de poser à côté du panneau sur lequel il était représenté avec le slogan " Ici on cultive des légumes ou on élève du bétail, pas vos déchets ! " qui était affiché le long des routes.

Il y dénonçait le fléau des canettes, dont les morceaux sont ingurgités par les vaches. "Je perds une vache chaque année à cause de ça, avait-il dit. La campagne fait parler. Les gens qui me connaissent savent que je suis d’un naturel jovial et se demandent pourquoi je fais la tête sur la photo."

A sa famille et à ses amis, notre journal présente ses plus sincères condoléances.