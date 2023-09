Partager sa passion du trail à l’infini avec Ann Saffre

Ann concocte pour ses membres un programme comprenant quatre-cinq séances par semaine, un plan à suivre selon ses capacités et envies. Le mercredi, elle propose une séance commune en milieu naturel, depuis la plaine des Sapins à Bon-Secours, le bois de Stambruges ou de Chabaud-Latour. "L’hiver, on ira sur la piste à Bernissart. Des membres du groupe n’hésitent pas à faire des propositions. Le week-end, généralement, on essaie aussi de faire une sortie ensemble, pour le plaisir, notion primordiale."

Ann ne prône pas la compétition, même si chacun est libre de participer à des épreuves. "On accueille tous les nouveaux à bras ouverts. J’ai des gens qui ont déjà fait de l’ultra-trail et à l’opposé, certains n’avaient jamais fait de course à pied. J’insiste sur le plaisir de se dépasser, de se délasser. Le mental est important. Si l’on prend du temps pour faire du sport, autant se donner à fond car ce n’est pas incompatible avec le plaisir."

Avant de s’enfoncer dans la forêt de Bon-Secours, Ann invite ses troupes à un rassemblement afin d’assouplir les muscles. Les gammes athlétiques feront aussi partie de la séance. "On peut aussi s’adonner à des exercices spécifiques, par exemple faire des côtes. Certains adorent avoir un plan de travail pour leur semaine. D’autres vont aller voir le plan quand ils en ont envie. C’est en libre accès." Ann a séduit une bonne dizaine de personnes de façon régulière et ne demande qu’à consolider le groupe: rendez-vous sur le Facebook !