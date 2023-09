"Il y a toujours un petit stress au moment de la remontée. On ne sait pas si les gens vont venir au point de départ avec leurs chevaux puisqu’il n’y a pas d’inscriptions, confie Sébastien Gillaux. Néanmoins, il y a toujours des fidèles qui ne ratent pas le rendez-vous."

Un bouc au milieu des chevaux

Au sein du cortège, des chevaux, bien entendu, mais aussi des poneys et même un bouc, très calme et conduit par Gaelle Praet, qui a des origines bonsecouroises, mais qui habite désormais dans l’entité de Bernissart. "Je fais partie du comité de la Saint-Hubert. D’habitude, nous venons avec nos chevaux. Cette année, nous avons voulu venir avec notre bouc parce qu’il est tout jeune. Il a un an et demi et c’est sa première Saint-Hubert. Nous ne sommes pas cavaliers de Bon-Secours aujourd’hui, mais bien chevriers. On va le faire bénir. C’est la tradition pour éloigner les mauvais sorts. Ça les protège. Mes grands-parents étaient de Bon-Secours et c’est quelque chose que nous faisons depuis que je suis toute petite. Je n’ai jamais oublié cette tradition."

Anne-Sophie Skrzypczak, présidente du comité, était tout sourire. "Il y a vraiment beaucoup de chevaux cette année", constatait-elle.

Autre moment fort donc, la bénédiction par le doyen Philippe Daloze. Les attelages se sont d’abord présentés avant les cavaliers individuels, les poneys et également pas mal de chiens. Avec une petite récompense gastronomique pour chacun des animaux bénis.