A la S.P.A. de Péruwelz, on le constate : "Le pic estival des abandons n'existe plus"

Les raisons ? "Des bêtises très souvent, constate Émeline. Plus le temps de s’en occuper, allergie soi-disant provoquée par le chien au sein de la famille, alors que les gens reprennent ensuite un autre chien. On observe aussi un autre phénomène : des éleveurs qui nous apportent des chiens. Quand les chiots ont cinq ou six mois, ils ne parviennent plus à les vendre et ils arrivent ici. ”

La SPA insiste envers les personnes qui souhaiteraient se séparer de leur animal. Qu’elles laissent au moins un papier avec quelques indications sur le comportement du chien, ses éventuels problèmes de santé et sa compatibilité avec les enfants ou d’autres animaux.

"Si nous sommes complets, nous refusons, tout simplement. Nous n’euthanasions pas les animaux. On ne va pas en euthanasier un sous prétexte que d’autres attendent d’entrer au refuge. ”

La vie après l’incendie

Durant la nuit du 17 au 18 juillet, la SPA a été victime d’un incendie dont l’origine criminelle ne fait pas de doute. Le chalet qui renfermait tout l’administratif est parti en fumée. Les images de vidéosurveillance ont permis de donner un fameux coup d’accélérateur à l’enquête. "La procédure sera longue, confie Émeline Lejour, qui préfère ne pas en dire plus à ce stade. On sait que c’est criminel, c’est clair. Le bourgmestre et le service travaux se sont montrés très réactifs. Quelques heures à peine après l’incendie, deux chalets arrivaient. ”

La SPA a tout de même perdu du matériel administratif, les carnets des chiens, des médicaments, une balance professionnelle, le frigo, sans oublier la nourriture, les couvertures et l’imprimante. “Une personne est venue nous donner une imprimante. D’autres ont ramené des croquettes et des couvertures et des produits d’entretien. Nous pouvons toujours compter sur des donateurs. ”

Visites et brocante

La SPA du Péruwelzis est encore en train de réaliser des travaux d’amélioration du site de la rue Castiau. "Nous avons remis quatre enclos à neuf et nous en avons aussi aménagé un nouveau. Nous avons une nouvelle grille, un nouveau portail et nous devons encore poser quelques toitures. Dès que nous avons le budget disponible, on effectue des travaux. De la sorte, les donateurs savent où va leur argent. ”

Ce week-end des 2 et 3 septembre, la SPA organise ses journées portes ouvertes, avec découverte des installations et des animaux à adopter. Des règles de sécurité seront de mise. Attention, ne venez pas avec votre animal dans le refuge. C’est interdit. “On débutera à 10h30 samedi et dimanche, précise Émeline Lejour. Nous prévoyons des repas avec barbecue et une petite restauration. Il y aura des animations pour enfants avec château gonflable et nous accueillerons aussi neuf associations qui s’occupent de chiens mais également de cochons d’Inde ou de chevaux. Le dimanche, nous organisons une brocante avec des emplacements à 8 €. Il reste quelques places. Il y aura également une tombola et un espace magasin sera accessible avec vente d’articles au profit du refuge. ”

Adoptions : quelques règles

Émeline nous présente Boris, un croisé Shar-peï Cane Corso qui est au refuge depuis un an. En matière d’adoption, Émeline rappelle la manière de fonctionner de la SPA du Péruwelzis. "Les gens viennent voir le chien une première fois. On leur demande de revenir ensuite en famille. On leur dit de réfléchir puis de venir une troisième fois avec leur animal s’ils en possèdent déjà un à la maison, pour voir s’il y a compatibilité. Ce n’est jamais : « premier arrivé, premier servi. » Et on ne va pas octroyer le chien à la personne qui donnera le plus d’argent. C’est faux. Tous les chiens sont au même prix. Si nous avons quatre amateurs pour le même chien, nous devons trancher. Ça fait parfois des mécontents et nous recevons des insultes, mais on fait toujours tout dans les règles."