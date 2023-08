Restaurant : simplicité et produits locaux "Chez Max" à Péruwelz

Deux collègues devenus amis et aujourd’hui gérants. Voilà un résumé concis de la belle histoire commencée par l’enseigne "Chez Max" il y a un peu plus d’un mois. Mené d’une main de maître par Maxime Degrandsart et Kyllian Frédéric, le projet est bâti sur de solides bases communes: "Nous nous sommes rencontrés durant l’été 2022 au restaurant"Al’Source"à Péruwelz. Kyllian était alors étudiant et il a été engagé en janvier 2023. Une confiance mutuelle est naturellement née. Nous avions aussi l’envie commune de gérer une enseigne. Et surtout, nous partageons les mêmes idées et principes de la cuisine. Cela s’est donc fait naturellement", explique Maxime, 34 ans et responsable de la salle après une solide expérience forgée notamment à "La Brasserie" ou encore au "Zorba", toujours à Péruwelz.