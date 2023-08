Mario, épicier et restaurateur à Péruwelz, aimerait ranger son tablier

"J’ai 62 ans et bientôt 46 années de boulot au compteur. Il est temps. Le commerce est à céder et la surface commerciale est à louer ou à vendre. Je possède le rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que les 750 m² de parking privatif à l’arrière, vers la rue Dubuisson. On est ici en plein centre-ville".

Du clé sur porte

Mario Biccai a exercé plusieurs métiers dans sa vie. Avant de s’établir à Péruwelz en 2008, il exerçait dans le prêt-à-porter à Saint-Ghislain. "J’ai eu la possibilité d’acheter à Péruwelz. Je fais de l’épicerie fine italienne mais celui ou celle qui reprendra fera ce qu’il veut. J’ai une partie de mes fournisseurs en Belgique et pour mes salaisons, je travaille en direct avec l’Italie, souligne celui qui a des origines sardes et siciliennes. La personne qui veut travailler ne manquera pas de boulot. Il n’y a pas de travaux à faire. C’est du clé sur porte".

La clientèle de Mario provient aussi bien de l’entité de Péruwelz que du nord de la France (Valenciennes, Denain, Condé.). "J’ai également des gens de Tournai, de Frasnes, de Leuze, de Belœil ou même du Borinage."

Un coaching de trois mois si besoin

Mario insiste: même s’il a décidé depuis un petit moment déjà de ranger son tablier, il n’est pas question pour lui de fermer avant d’avoir trouvé un candidat. Il l’a d’ailleurs bien précisé sur les réseaux sociaux. "Le magasin reste ouvert. Je n’ai pas mis d’affiche jusqu’ici et je compte à présent en faire une moi-même pour expliquer sobrement aux clients ma démarche et ma volonté de tourner la page professionnelle pour pouvoir profiter de la vie autrement. De toute façon, je ne resterai pas à rien faire. J’ai toujours été hyperactif".

Come Prima. La cuisine d’antan, c’est ce que Mario a toujours aimé : "Tout se fait ici, de manière artisanale. J’aime choisir mes produits, mes légumes par exemple. Je veux bien aider mon successeur pendant trois mois s’il le faut pour le coacher par rapport à mes fournisseurs et à ma manière de fonctionner. L’endroit est convivial et je souhaite évidemment qu’il le reste."

Le téléphone sonne. Une commande pour samedi. C’est sûr, le contact avec les clients manquera à Mario. Mais son choix est fait!