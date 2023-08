Gaëlle, coiffeuse en grande détresse à Bon-Secours

Gaëlle est propriétaire du rez-de-chaussée de cet immeuble. "Aux étages, il y a deux appartements. Je sais de source sûre que la situation y est catastrophique pour les locataires, qu’un chemisage mal réalisé a provoqué plusieurs fuites aux canalisations. En attendant, je ne pouvais pas continuer à coiffer mes clients pour leur sécurité et pour la mienne".

Les toilettes du 2e dans la baignoire du 1er !

Gaëlle est à bout. Les soucis ont réellement commencé il y a huit mois. "J’ai d’abord observé des gouttes qui tombaient par un spot. Ensuite, la situation s’est aggravée. De quelques gouttes, on est passé à plusieurs seaux puis il y a eu l’effondrement. J’ai eu un contact avec la propriétaire des appartements mais rien ne bouge. Il y a un réel problème au plan de la salubrité. Pour vous dire, je sais que l’eau des toilettes du deuxième étage ressort dans la baignoire du premier…

J’aimerais que l’immeuble entier soit expertisé. J’ai déjà fait venir les pompiers et la police. Il y avait aussi des odeurs de gaz mais les pompiers m’ont rassurée à ce niveau. Quant à la police, elle continue à prendre de mes nouvelles".

"Le souci est plus profond et affecte l'entièreté du bâtiment"

Gaëlle s’en remet aux assurances, en implorant une solution favorable. "Mais ma compagnie m’a dit que tant que la propriétaire du haut ne fait rien, la solution ne sera pas simple. La propriétaire, qui habite Bruxelles, a fait réaliser une analyse pour détecter les fuites. Mais depuis, rien! Une expertise dite contradictoire est programmée début septembre. J’espère qu’elle pourra mettre en lumière tous les problèmes. D’ici là, rien ne sera entrepris comme travaux".

En attendant, voici près d’un mois que Gaëlle ne peut plus travailler. Une situation qui va devenir intenable. "Heureusement que je cotise et que je peux bénéficier du droit-passerelle. Mais ensuite ? Est-ce que les clients vont revenir ? Quand les travaux seront-ils réalisés ? En plus, ce n’est pas comme si je devais simplement réparer mon plafond et puis basta. Non, le souci est plus profond dans l’entièreté du bâtiment".

"Je dois tenir bon!"

Gaëlle ne cache pas ses craintes pour l’avenir. “J’ai dû mettre mon ouvrière en chômage technique. Mais après ? Je me demande si je ne vais pas tout simplement arrêter à mon compte pour retravailler pour un patron alors que j’avais justement envie de travailler pour moi. Je n’ai pas d’autre bâtiment disponible pour coiffer et je n’envisage pas de coiffer à domicile parce que ce ne serait pas une solution viable sur le long terme".

Gaëlle a reçu de nombreuses marques de soutien, dont celle du comité Miss Péruwelz, dont elle est la coiffeuse. Une délégation de candidates l’a d’ailleurs accueillie et applaudie devant son salon il y a quelques jours pour l’encourager.

Son salon, elle l’avait baptisé "L’Essentiel by Gaëlle" en guise de pied de nez à la qualification de commerces non-essentiels durant le Covid. Aujourd’hui, sauver son affaire lui paraît aussi essentiel.

Gaëlle n’est pas en grande forme. Elle a perdu du poids. Mais en même temps, elle veut continuer à se battre. "Je suis une passionnée. Mon salon fonctionnait bien. Rien que pour mes enfants, je dois tenir bon".