Appel aux exposants pour Rétro-Péruwelz du 16 septembre 2023

L’ASBL organisatrice, le Rond’Eau des Sources, lance dans ce cadre un appel aux exposants.

"Nos équipes recherchent des stands spécialisés en objets rétro. Des emplacements sont disponibles pour de la brocante vintage et pour du vide-greniers", indique l’ASBL.

Le Rond’Eau des sources lance donc un appel aux personnes qui aimeraient vendre des objets et des vêtements vintage et aussi à celles qui posséderaient des véhicules ancêtres et des vespas ou qui pourraient tenir un stand barbier, coiffure et maquillage rétro.

Avis aussi aux groupes spécialisés dans la musique rockabilly et italienne.

https://www.peruwelz.be/.../eve.../retro-formulaire-2023