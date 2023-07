Une bien triste Sainte-Anne à Péruwelz

Alors qu’elle est traditionnellement synonyme de moments chaleureux dans le centre de Péruwelz, la Sainte-Anne aura connu une édition 2023 rendue compliquée en raison des intempéries. Vent, pluie et froid ont eu raison du courage des citoyens ce dimanche après-midi et en début de soirée, avec "seulement" une grosse centaine de spectateurs présents au début du concert. Un chiffre rarissime pour cette traditionnelle festivité qui attire en moyenne entre 6000 et 7000 personnes.