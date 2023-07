L’espoir continue pour la piscine communale de Péruwelz

Le sujet de la piscine communale de Péruwelz continue et continuera à faire parler de lui dans les mois à venir. Le conseil communal anticipé et organisé ce 18 juillet en est la preuve, bien que son issue soit encourageante pour la suite de ce dossier. Une décision a été prise, celle de soumettre une demande de subvention permettant la rénovation de la machinerie, du local technique ainsi que de la mise en conformité du site (stabilité, incendie.). "C’est assez exceptionnel d’avoir un conseil communal en juillet à Péruwelz. Mais nous devions prendre les devants face à la longueur des démarches administratives et, si nous avions attendu la rentrée de septembre, nous aurions perdu une nouvelle année. En prenant cette décision de commun accord avec l’ensemble des formations politiques, nous prenons l’avance et avons l’espoir que le dossier pourra être traité par les administrations compétentes dès septembre", explique Vincent Palermo, bourgmestre de Péruwelz.