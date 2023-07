Péruwelz: une nouvelle aire de loisirs pour la Verte-Chasse

Le bourgmestre Vincent Palermo et le collège communal affichaient une mine satisfaite du côté de la Verte-Chasse, à deux pas de la piscine de Péruwelz. Et pour cause: le projet de dynamisation des parcs Édouard Simon De Keyser a pris un nouveau virage avec l’arrivée d’une plaine de jeux flambant neuve pour les plus petits. Une nouveauté qui compensera quelque peu la non-ouverture malheureuse de la piscine. "Les parents et grands-parents auront l’opportunité d’amener leurs enfants et petits-enfants dans ce nouvel espace d’une petite dizaine de modules différents. La surface a totalement été refaite, notamment avec un sol adapté à ce type de lieu et des jeux accessibles à ceux qui ont moins de mobilité. Précisions que trois jeux en bon état ont été récupérés et seront replacés au niveau de la Plaine des Sapins, à Bonsecours", a expliqué Vincent Palermo.