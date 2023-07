Classes conteneurs et garderies sur le gril à Péruwelz

"Serait-il possible de climatiser ces salles ? On m’a rapporté le cas d’un enfant qui ne veut même plus aller à l’école dans ces conditions".

D’abord des tests

Pour l’instant, quatre conteneurs sont installés à Braffe et à Wiers, trois à Callenelle et deux à Bury.

"Nous en avons discuté avec les directions et plusieurs mesures ont été prises pour que les élèves puissent suivre les cours dans les meilleures conditions, a répondu Corinne Risselin, échevine de l’Enseignement. Les enseignants aèrent au maximum. De l’eau est mise à disposition grâce à des fontaines bien réparties dans les écoles et les élèves ont reçu l’an dernier une gourde réutilisable. Des ventilateurs ont été achetés en urgence. Quant à la climatisation, nous avons une clim portable mais on fait des tests pour voir si ça convient à tout le monde et si nous pouvons prévoir un tel système un peu partout. Il faut tenir compte du bruit et aussi des allergies de certains élèves".

Tarifs harmonisés

Au plan scolaire toujours, le tarif des garderies scolaires sera fixé désormais au montant d'1€ l’heure, toute heure commencée étant due. Jusqu’à présent, les tarifs étaient un peu différents d’une école à l’autre et certains établissements fonctionnaient par demi-heure.

"La volonté était d’harmoniser les tarifs. Appel sera fait aussi à des ALE pour les garderies du matin et du soir ainsi que pour renforcer la surveillance du midi.

Dans le PST, nous avions pour objectif d’améliorer le fonctionnement des garderies scolaires en privilégiant un système unique et professionnel. Nous avons organisé une commission avec les directions d’école, l’extrascolaire et le service enseignement, a précisé Corinne Risselin.