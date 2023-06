Péruwelz : les travaux de pose du LED reprennent ce lundi

Suspendus vendredi pour cause de marché hebdomadaire, les travaux menés rue Pont-à-la-Faulx, à l’entrée de Péruwelz, reprennent ce lundi et doivent s’achever le 30 juin. La société Signaroute replacera la signalisation dans le cadre de ces travaux relatifs au remplacement de l'ancien éclairage public par un éclairage LED moins énergivore. La rue Pont-à-la-Faulx sera à nouveau mise en sens unique et le sens de circulation autorisé ira de la Neuve Chaussée vers la Grand-Place de Péruwelz.