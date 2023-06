La police et les pompiers au port de plaisance de Péruwelz

Jimmy Ababio se demande qui va gérer le port. "Je vous avais fait part de la détresse du gestionnaire dès avril. Il y a un an, il vous avait déjà fait part de problèmes. La faillite a été prononcée par le tribunal de Tournai. Le gestionnaire reconnaît que c’était une grosse erreur d’avoir accepté de gérer à la fois le restaurant et le port. Le restaurant fonctionnait très bien, avec 450 à 500 couverts sur quatre jours d’ouverture par semaine. Mais avec l’augmentation du prix de l’énergie et les personnes qui ne paient pas leur emplacement et leurs factures d’électricité, la gestion du port et ses problèmes ont fait couler le navire. Suite à cette faillite, le curateur viendra relever les compteurs, ce qui signifie que dans les prochains jours, l’accès à l’électricité ne sera plus possible pour les touristes et pour les personnes qui vivent dans les bateaux. Sauf si la commune reprend la gestion temporairement…"

Le conseiller estime que l’état du parking est incompatible avec une bonne image touristique. "Il est dans un état lamentable. Après chaque période de pluie, il faut des bottes en caoutchouc pour sortir de son mobilhome !"

"Les gens présents peuvent-ils rester là ?"

Ecrits à l’appui, le bourgmestre nous a montré après le conseil que la commune réalisait bien des tâches d’entretien (espaces verts, ramassage des poubelles, mise en service des bornes électriques et d’alimentation d’eau, tonte…) et que les services communaux passaient deux à trois fois par an pour reboucher les nids-de-poule sur le parking. Dans ce courrier, il est aussi précisé que la réfection complète du parking demanderait une dépense très conséquente car aucune fondation et système d’évacuation des eaux n’est présent.

"Un contrat nous lie. On a là un joyau mais je répète que la Ville a réalisé des travaux et des aménagements qui normalement ne lui incombaient pas vu la convention", assure le bourgmestre.

Vincent Palermo craint même pour la sécurité des plaisanciers et des résidents des bateaux. "On va faire descendre la police et la zone de secours car l’aspect sécurité m’inquiète. Est-ce que les gens qui sont présents vivent décemment ? Peuvent-ils rester là ? On va analyser tout ça."

Jimmy Ababio est revenu à la charge avec le non-respect, selon lui, du règlement d’ordre intérieur stipulant que le site est surveillé par des caméras. "La Ville est en défaut à ce niveau."

La gestion du port n’a pas fini de faire des vagues.