La police de Péruwelz est en route pour la Herseautoise

"L’idée de placer le commissariat à la Herseautoise remonte à dix ans déjà, a indiqué Vincent Palermo. En fait, on a perdu une vingtaine d’années puisque le rachat de cette ancienne filature date de 2005. On ne va pas refaire le passé mais on aurait pu installer la police en même temps que le CPAS. Ça aurait coûté moins cher au niveau des techniques spéciales. On n’aurait pas dû supporter toutes les indexations des salaires et les 20 à 30 % d’augmentation du coût des matériaux."

Un budget de 200 000 € a été prévu afin de désigner un auteur de projet.

Willy Detombe (RPP) s’est dit ravi. "Nous vous avions déjà dit qu’il était indispensable de prévoir un budget supérieur à 1 million en modification budgétaire et ce, afin de trouver une solution au problème. Quelle joie donc de voir que dans votre modification budgétaire n°1 de cette année, vous prévoyez 1,1 million, ce qui porte l’investissement à 2,1 millions pour l’aménagement ainsi que 200 000 € pour la désignation d’un auteur de projet."

Quant à la pertinence de placer la police à côté du CPAS, réflexion amenée par Denis Renard (AC), le bourgmestre est serein. "Comme nous l’avons fait pour les travailleurs du CPAS, placer le commissariat ici va dans le sens du bien-être des policiers. Ce sont deux espaces bien séparés. Si nous avions mis la police à la maison de la citoyenneté, il y avait une crèche juste à côté. Ici, on pourra même envisager d’aménager une route pour que la police puisse sortir de l’autre côté du parking."