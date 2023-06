Péruwelz : marché fermier des producteurs locaux à la Poudrière dimanche 11 juin

"Cette initiative vise à promouvoir les producteurs et les produits locaux tout en respectant notre environnement. Un événement pour découvrir ou redécouvrir des produits savoureux à un prix accessible et juste pour les producteurs de notre région" indique-t-on au niveau du parc naturel.

Cet événement est également l’occasion de mieux connaître La Poudrière, communauté de vie où l’humain redevient priorité. La Poudrière accueillera les visiteurs durant le marché fermier et ouvrira ses portes pour l’occasion. En outre, la Communauté assurera aussi l’accès à son magasin d’occasion de 10h à 14 h.

Plusieurs animations sont prévues tout au long du marché, comme la visite du site et de sa gestion en permaculture ou encore la performance musicale d’un luthier végétal.

Espace associatif

En plus des artisans locaux, un espace associatif est également prévu. Des collectifs seront représentés, par exemple le groupe d’achat commun de Péruwelz le Court Circuit, les groupes en Transition de la région, les guides et maîtres composteurs d’Ipalle, la grainothèque de Péruwelz et le Repair Café de Péruwelz. Le public pourra ainsi se familiariser avec leurs actions et pourquoi pas les rejoindre.

Au programme aussi, des histoires contées, des jeux, ainsi que l’atelier-scène du luthier végétal pour égayer le marché. Un bon moment à passer en famille ou entre amis.

Le bar sera à disposition pour le plus grand plaisir des amateurs de bières locales. À consommer avec modération, bien entendu. Une petite restauration sera assurée.

