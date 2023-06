Pourtant, alors que leur retour était régulièrement réclamé, les Jeux n’affichent pas complet à ce stade.

"Nous n’avons que six équipes inscrites, confie Justine Jaumot. Est-ce cette période de juin avec les examens qui n’est pas propice ? J’ai l’impression aussi que les gens hésitent à s’engager pour une journée complète. Ils veulent passer prendre un verre mais pas rester toute la journée. Quant au prix, 50 € pour une équipe de six personnes, il ne nous paraît pas excessif. En plus, nous avons de nouvelles toges et de nouveaux menhirs et les élèves du foyer de Roucourt nous ont préparé de nouveaux chars."

Depuis le site de l’école de Brasménil, cette journée sera animée par différents jeux hauts en couleurs, entre défis sportifs et culture générale.

"On aura des courses de sacs, des courses de chars et un parcours à skis à réaliser par trois en parvenant à se coordonner, poursuit Justine Jaumot. Il y aura aussi le lancer du tronc et une traversée de piscine à effectuer avec un menhir."

"Les prochaines éditions auront lieu en août."

Au programme aussi, du tir à l’arc avec des flèches ventouses pour éviter tout incident, un marathon…d’un kilomètre et demi ou encore une épreuve à réaliser avec des lunettes qui font voir le monde à l’envers. "Avec ces lunettes, les concurrents devront attraper des lettres et former un mot, précise Justine. Il y aura également un jeu de mémoire et le fil rouge de la journée, ce sera un quizz avec des questions relatives au village et dont les réponses ne se trouvent pas forcément sur les réseaux sociaux. Les participants auront toute la journée pour y répondre."

L’objectif est de s’amuser un maximum et de venir en déguisement gaulois ou romain. "Papa sera toujours César. Georges Hocq fera office de druide en chef tandis que la confrérie des Bourgeoises du carnaval jouera les arbitres. Nous invitons tout le monde à venir prendre au moins un verre, histoire peut-être de donner des idées à certains en vue des prochaines éditions, que nous avons décidé d’organiser en août."

L’arrivée de la flamme est programmée pour 9h45. Après ingurgitation de la potion magique, les jeux débuteront à 10 h30 et la remise des prix aura lieu à 16h30.

Infos sur la page Facebook de Brasménil s’amuse.