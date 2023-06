"Le dossier englobait route, trottoirs, piste cyclable et éclairage. Il y a 110 mètres de voirie sur une largeur de 12 mètres. Nous avons fait attention à la qualité du revêtement et à l’aspect mobilité douce pour faciliter l’accès à tous les usagers, assure Vincent Palermo. Ce chantier réalisé par la firme TRBA s’élève à environ 300.000 € et a été financé à 60% par la Ville et à 40% par le CPAS."