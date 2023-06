Une gare aux fleurs remplie de couleurs à Péruwelz

D'étranges créatures ont déambulé près de la gare. ©Devaux

"Cet événement, c’est la preuve que Péruwelz est une Ville qui bouge", a assuré Vincent Palermo lors de la petite partie officielle.

Le 4 juin donc cette année, ce qui a inspiré au bourgmestre quatre éléments à mettre en exergue. "Un, il s’agit d’une organisation réunissant le Rond’Eau des Sources et Arrêt 59. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de venir chercher leurs plantes. Deux, le service Environnement-Mobilité proposait de découvrir les points-nœuds de la région, aussi bien à vélo qu’à pied. Trois, l’événement se déroule dans un quartier qui amène du commerce, qui se développe et qui crée de l’animation. La preuve avec l’apéro guinguette des Crocheux organisé samedi soir. Enfin, regardez bien la gare. Le bâtiment est calme, sage, mais dès 2024, il sera en ébullition avec le dossier de refonte complète. Une belle brasserie classe et fun et un commerce prendront notamment place au rez-de-chaussée tandis qu’à l’étage, il y aura différentes salles pour réceptions, réunions et ateliers."

Un petit air d'accordéon. ©Devaux