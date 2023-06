La piscine qui n’ouvrira pas cet été, mais aussi l’Imstam et Ecofrost ont animé les débats du conseil à Péruwelz

Les problèmes ne datent pas d’hier, le bourgmestre l’a signalé. "En 2019, on avait dû enlever de l’amiante, changer les pompes et une partie du coffret électrique. La piscine a l’âge qu’elle a et depuis longtemps, il n’y a pas eu de gros travaux entrepris. L’infrastructure ne tient plus la route. Quant au rapport de la zone de secours, l’avis était favorable sous conditions. L’installation électrique n’est pas conforme. Pour le gaz, c’est pareil. Il faut tout enlever et tout changer. Oui, on aimerait qu’elle puisse ouvrir, mais on ne va pas jouer avec la sécurité et la santé des gens."

"On ne peut pas aller plus vite"

Vincent Palermo évoque donc une décision courageuse. "On ne veut pas prendre de risques. En juillet et en août, la piscine ne pourra pas rouvrir ses portes. La commune est sur le coup, Ipalle aussi et une firme extérieure également pour la stabilité. Il y a eu des visites sur site et des prélèvements. On ne peut pas aller plus vite. Si le rapport de stabilité est bon, on avisera pour la suite."

Willy Detombe a souligné qu’Ipalle avait déjà remis un rapport en 2019. "J’ai l’impression que vous découvrez les problèmes maintenant. Vous rendez la situation trop anxiogène. La machinerie est vieille mais nous avions obtenu une autorisation pour 30 ans. L’échéance doit se situer vers 2030. La Région fournit des autorisations sous conditions. Des risques, il y en a toujours. Vous n’avez pas voulu non plus à un moment d’une autre solution." Willy Detombe faisait allusion à une nouvelle piscine couverte commune avec Leuze, projet abandonné.

"La Région nous a signifié que notre type de machinerie n’était plus autorisé, même si l’échéance est à 2030. Quant à cette nouvelle piscine, elle aurait mis nos finances dans le rouge et encore plus maintenant vu la conjoncture"a assuré le bourgmestre.