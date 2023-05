Péruwelz : la Gare aux Fleurs (le 4 juin) sent les bonnes affaires

"Il y aura toujours de nombreux artisans et producteurs de fleurs avec plantes à repiquer pour le jardin, légumes et plantes aromatiques pour le potager, confie Vincent Palermo. Il sera évidemment possible de se procurer de jolis bouquets et des montages floraux pour la maison. Le service Environnement-Mobilité proposera une animation sur les points-nœuds ainsi qu’une balade à vélo d’une quinzaine de kilomètres. La médiathèque assurera des animations et vous permettra d’échanger des graines. Le marché aux fleurs sera accessible de 8 à 14 h."

La Gare aux Fleurs proposera également un espace dédié aux artisans locaux: cosmétiques naturels, produits de bouche de qualité, bijoux originaux, décoration maison et jardin… L’espace artisanat sera ouvert de 8 à 17 h.

Tout au long de la journée, l’équipe de CAP 48 sera à nouveau au rendez-vous avec sa buvette solidaire.

Si vous éprouvez des difficultés pour transporter vos acquisitions jusqu’à votre véhicule, n’hésitez pas à faire appel aux jeunes du Foyer de Roucourt. Armés de brouettes, ils assureront le transport.

La culture en fête aussi

La date de la Gare aux fleurs correspond également à l’événement Arrêt 59 en fête. De 9 à 17 h, Arrêt 59 vous proposera d’essayer gratuitement et sans pré-requis des ateliers artistiques et créatifs: théâtre, impro, dessin, chant, création textile, dentelle, éveil musical.

Au programme, en continu dès 9 h, initiation et découverte pour adultes et enfants, expositions et spectacles par les participants aux ateliers, musique, bar, restauration et divertissements.