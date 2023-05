La piscine de Péruwelz n'ouvrira pas cet été

"Un audit technique est effectué par Ipalle et nous avons reçu aussi le rapport des pompiers. A ce stade, on ne va pas jouer avec la sécurité et la santé des gens, a indiqué le bourgmestre. On ne veut pas prendre de risques. Si le rapport remis par Ipalle est bon, on pourra envisager une réouverture, mais pas maintenant. En juillet et en août, la piscine ne pourra pas rouvrir ses portes pour des raisons, je le répète, de santé et de sécurité."

L’an dernier, la piscine avait ouvert ses portes plus tard que d’habitude et avait dû les fermer anticipativement en raison d’un problème technique.

Willy Detombe a souligné qu’Ipalle avait déjà remis un rapport en 2019. "Vous être trop anxiogène, a-t-il dit au bourgmestre. Il y aurait eu moyen d’obtenir une autorisation d’ouverture sous conditions. Des risques, il y en a toujours."

Vincent Palermo a dressé un constat par rapport à cette piscine qui date de 1958. "Depuis longtemps, il n’y a plus eu de gros travaux effectués dessus et nous avons eu des remarques aussi bien au niveau des installations électriques que du gaz. L’infrastructure telle qu’elle est ne tient plus la route."