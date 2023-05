"Péruwelz sera sa première date belge, indique Vincent Palermo. Michael a travaillé avec les plus grands. Cet homme, c’est la gentillesse même et il est d’autant plus légitime pour chanter Goldman puisque c’est son ami. Nous sommes vraiment heureux d’accueillir cet auteur-compositeur-interprète qui sera accompagné sur scène par d’autres artistes et des musiciens."

Alors que les festivités débuteront dès 10 h avec le marché textile, elles se poursuivront avec des activités pour les enfants et les familles dans l’après-midi.

Sur le podium se succéderont à partir de 18 h le jeune artiste local Samuel Thaon, le DJ Stéphane Baert, Two Dots, duo belge spécialisé dans les reprises et Mind2Mode, tribute britannique axé sur trois groupes mythiques : Simple Minds, U2 et Depeche Mode. Place ensuite à Michael Jones & Friends avant le grand feu d’artifice avec show laser. Le champ de foire sera évidemment accessible !

La Sainte-Anne attire en moyenne entre 6.000 et 7.000 personnes. Cette programmation éclectique devrait une fois de plus faire vibrer le parc.