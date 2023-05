"C’est assez impressionnant, a relevé le bourgmestre. On travaille sur deux aspects: les poubelles et l’environnement. Il y a de bonnes synergies entre gardiens de la paix, CPAS, brigades vertes, service environnement et police."

L’an dernier, 19 actions ont été menées sur l’entité: des actions environnementales, des actions poubelles en semaine et des actions poubelles le dimanche. Les résultats ne sont pas minces.

Ainsi, dans le cadre des actions poubelles, 144 constats ont été rédigés et 307 sacs qui ne devaient pas se trouver là où ils étaient ont été découverts. Pas moins de 164 avertissements ont été dressés.

En ce qui concerne les actions environnementales, 251 constats de dépôts sauvages qui ont été effectués l’an passé. Parmi ces constats, 28 fiches avec preuves ont été rédigées par les gardiens de la paix constatateurs et transmises aux services de police. Ce qui signifie qu’il y a des poursuites dans 5% des cas.

Une caméra… qui n’enregistre pas!

"Les deux conventions, une pour les actions poubelles et l’autre pour les actions environnementales, seront poursuivies, a indiqué Vincent Palermo. En 2023, vingt actions sont programmées: dix environnementales et dix poubelles. Le seul bémol, mais ce n’est pas de notre faute, la caméra achetée par nos services ne comportait pas de disque dur".

Cette petite fausse note a fait réagir Éric Thomas (AC) : "Nous félicitons les différents services pour le travail accompli et les belles synergies. Maintenant, l’équipe chargée des infractions environnementales a communiqué un important problème technique quant à l’accès aux images enregistrées: il était impossible de les visionner ! Des remarques ont-elles été formulées lors de la réception provisoire de ces caméras ? Des tests ont-ils été effectués une fois les caméras installées ?

Sinon, nous espérons vivement que ces caméras auront un effet de prévention qui limitera les infractions".

Le bourgmestre ne s’est pas caché : "On ne va pas se dédouaner, tu as raison! Pour le reste, il y avait eu des tests pendant quelques mois avec des caméras de différentes entreprises venues proposer leur matériel. Ici, on n’a pas vu tout de suite qu’il n’y avait pas de boîtier pour enregistrer les images. C’est une leçon à retenir".