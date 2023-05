Le site de la Ville de Péruwelz fait peau neuve, pour mieux vous aider!

En 2021 déjà, par le biais d’une enquête de satisfaction relative à son site, la Ville avait pris le pouls de la population. "Nous avons aussi demandé à nos acteurs de terrain, nos services, ce qui pouvait faciliter la vie de nos citoyens, explique Vincent Palermo. Nous avons travaillé avec l’IMIO, intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle, qui a l’habitude de collaborer avec les communes".

Un budget de 10 000 € a été nécessaire. La cellule Communication de la Ville a fourni un travail colossal afin de rendre l’utilisation la plus efficace possible. "Nous avons repensé l’arborescence, signale Sophie Deghilage, responsable du service Communication. Il a fallu actualiser le contenu de l’ancien site en utilisant de nouveaux visuels et des vidéos, ainsi que se former au nouvel outil de gestion. Tout a été recréé page par page".

Des boutons d’accès direct sur la page d’accueil permettent déjà de cibler les attentes du citoyen, notamment un bouton express relatif aux travaux en cours. "Sur la page d’accueil, nous avons également un onglet CPAS, qui va disposer de son mini-site", précise Nathalie Barat, qui a elle aussi planché sur cette nouvelle mouture.

Par ailleurs, pages commerciales, blogs et petites annonces, en désuétude, ont disparu. "On mise plutôt sur le site ou sur le Facebook de la Ville ou également sur le Facebook de la médiathèque pour remplacer les blogs", explique l’équipe.

Un annuaire commercial est en préparation et les cellules commerciales disponibles seront valorisées.

L’e-guichet 24h sur 24

L’e-guichet reste disponible 24 heures sur 24. "L’accueil physique à l’État civil et à la Population se poursuivra, bien entendu. Tous les documents proposés par l’e-guichet y restent disponibles, mais nous voulions que le citoyen puisse avoir accès 24 h sur 24 à des informations et à des documents via l’e-guichet, indique le bourgmestre Vincent Palermo. Extrait de casier judiciaire, composition de ménage, acte de naissance: le citoyen peut avoir besoin de ces documents à un moment bien précis. La commande en ligne peut donc s’avérer précieuse".