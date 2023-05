"Vélo bière", à rouler sans modération en Wallonie picarde

“Depuis 25 ou 30 ans, je navigue dans le domaine de la randonnée et grâce à ça, j’ai la chance de pouvoir bien connaître le pays et plus particulièrement la Wallonie. À la base, j’ai été contacté par cet éditeur suisse qui avait déjà sorti un guide rando-bière pédestre. Il m’a proposé de faire la même chose mais sur le vélo et uniquement sur la Belgique. Depuis, j’ai aussi un projet de guide concernant les Alpes suisses et jurassiennes.”

Dans son livre, Pierre Pauquay propose deux étapes en Wallonie picarde, autour de la brasserie Caulier à Péruwelz et de la brasserie Dupont à Tourpes.

“Je me suis basé sur le réseau points-nœuds existant et la Wallonie picarde a joué un rôle de précurseur sur le sujet. J’aime éviter au maximum les grands axes.”

Le principe du livre, c’est que les brasseries viennent se greffer sur les parcours en invitant le randonneur à en pousser la porte au fil de son itinéraire, pour joindre l’agréable à… l’agréable.

Effort et patrimoine

La balade consacrée à Péruwelz, avec comme emblème la Paix Dieu de la brasse Caulier, a pour point de départ l’église. Longue de 44,8 kilomètres, cette randonnée est décrite comme ayant un niveau de difficulté facile. Pierre Pauquay nuance. “Elle ne comprend pas de difficulté majeure, mais rien que pour la distance à parcourir, elle est tout de même réservée à des personnes confirmées. Maintenant, grâce à ce réseau points-nœuds, rien n’empêche une famille de la commencer et de réduire le parcours comme bon lui semble.”

Effort physique, plaisir gustatif mais aussi découverte du patrimoine et de l’histoire des lieux traversés sont au menu des randonnées de Pierre Pauquay. “La rando de Péruwelz part vers la basilique de Bon-Secours et la maison du parc naturel des plaines de l’Escaut mais aussi les canaux, le Ravel, les marais d’Harchies ou le musée de l’iguanodon sur les traces du passé minier de Bernissart”, confie Pierre.

L’auteur fournit quelques pistes pour déguster et acheter la bière et aussi pour se restaurer.

Brasseries en cascade

Le chapitre consacré à Tourpes prend sa source à la brasserie Dupont, dont la Moinette bio est mise en exergue. Un parcours de 47,1 kilomètres là encore décrit comme facile. L’archéosite d’Aubechies, le château de Belœil, le musée de la vie rurale de Huissignies et celui de l’auto à Leuze figurent sur le trajet. La balade met en lumière d’autres brasseries.

“La brasserie à Vapeur à Pipaix, la dernière au monde à fonctionner de la sorte, ainsi que la brasserie Dubuisson, dont l’histoire a traversé les siècles”, précise l’auteur.

Il ne vous reste plus qu’à enfourcher votre bicyclette.

À chaque randonnée correspond un fichier GPX et vous pouvez examiner la carte sur www.fietsnet.be

“Le choix des bières, tant il y en a, reste subjectif, signale Pierre Pauquay. Certaines se dégusteront à des périodes bien précises de l’année, en fonction de la météo aussi.”

Même sur le vélo, il est conseillé de les boire avec modération. Par contre, aucun frein en ce qui concerne le nombre de kilomètres. Bonne route !

Pierre Pauquay, Vélo bière en Belgique, La façon la plus rafraîchissante de rouler en Belgique, Helvetiq.