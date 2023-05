Ce lundi, le discours du nouveau président de l’USC du Péruwelzis, Pascal Douliez, s’est ainsi voulu offensif. La tâche de l’intéressé n’est pas mince puisqu’il s’agit de recoller les morceaux et de retrouver le pouvoir.

"Je ne veux plus revivre l’humiliation subie en 2018 par le PS dans l’entité. Il y a eu une humiliation, il n’y en aura pas de deuxième, a-t-il dit lors de la traditionnelle réunion à Wiers. C’est la raison pour laquelle j’ai pris mes responsabilités en me portant candidat à la présidence de l’USC. Si on se plante, il en ira de ma responsabilité. Mais nous allons gagner. Quand je dis qu’on va gagner les élections, ça ne veut pas dire terminer à la deuxième place mais bien à la première. Certains diront que je rêve, mais j’y crois."

Pascal Douliez a rappelé l’importance de la représentativité. "Il y aura une juste répartition : des hommes, des femmes, des aînés, des jeunes, des gens de la ville et des villages. Je suis président de tous les socialistes de cette entité. Nous accueillerons toute personne souhaitant s’investir et chaque candidature sera soumise au vote de l’AG. Cette AG sera souveraine, c’est important. Le programme sera aussi soumis à l’AG. Il ne faut exclure personne. Si on se trompe de cible, on se prendra encore une raclée et ça, je n’en veux plus. Au niveau de l’administration communale, le personnel a peur, il est en souffrance. Un audit relationnel a été réclamé. C’est aussi pour cette raison que le PS doit revenir au pouvoir."

"Une réforme fiscale pour les bas et moyens revenus"

La présence à Wiers du président du PS de Wapi, Quentin Huart et de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, était tout sauf anodine. "L’objectif sera bien entendu de renforcer les majorités dans lesquelles nous sommes déjà mais aussi de monter dans d’autres, nous a confié Quentin Huart. A Péruwelz, remonter dans l’attelage nous semble tout à fait possible et c’est pourquoi nous sommes venus soutenir le nouveau président de l’USC. Concernant nos duos, tant à la Région qu’au Fédéral, ils devraient être dévoilés lors du week-end des 16 et 17 décembre."

Ludivine Dedonder a insisté sur la précarité dans laquelle de nombreux travailleurs se retrouvent et a martelé la thématique de ce 1er mai chez les socialistes. "Une réforme fiscale au profit des bas et des moyens revenus est indispensable et ce sans sanctionner en prenant dans la poche de ceux qui n’ont même pas le revenu minimal. De l’argent, il y en a et il faut aller le chercher là où il est."