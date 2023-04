Stéphane Mercier rejoint le PS à Péruwelz

"Il y a quelques années, j’ai souhaité m’investir dans la gestion de ma ville. Au-delà des traditionnelles allégations émanant des différentes formations politiques, j’ai toujours, j’insiste, voulu placer les citoyens péruwelziens au centre des débats afin de les défendre mais aussi préserver et surtout garantir leurs acquis sociaux, explique Stéphane Mercier. Pour moi, l’individu est sans aucun doute une notion fondamentale mais plus encore, notre vie en société et la prise en charge des plus faibles constituent un devoir. Force est de constater que jusqu’à présent, j’ai eu le plaisir et l’honneur de servir ces valeurs, tout en regrettant que la réalisation de celles-ci soit insuffisamment assouvie."

Ce manquement, dit-il, l’a conduit à une réflexion sur lui-même et sur son avenir politique. "J’ai même pensé tout plaquer, mais au travers de multiples discussions amicales, j’ai pu envisager un avenir plus favorable et ainsi continuer à m’engager pleinement dans un programme entièrement dévolu à l’aspect social de notre commune. Je souhaite donc concrétiser mon caractère socialiste auprès du PS de Peruwelz et en ce 1er mai entonner l'Internationale."

Rien n’a encore été fixé par rapport à une éventuelle candidature de Stéphane Mercier en vue des communales de 2024. Il continuera d’ici là à siéger comme indépendant.