Péruwelz: le McDo aura bien des accents locaux

Un des débats autour de cette ouverture avait trait à l’emploi et à la mise en avant des profils péruwelziens. "Nous avons engagé 5 managers et 24 équipiers. Sur ces 29 personnes, 22 sont issues du Péruwelzis, indique le franchisé Anthony Wostyn-Mozas, qui dirigera l’enseigne. Il y aura aussi 35 étudiants qui viennent des environs et qui se déplaceront d’ailleurs à vélo ou en trottinette. Nous avons différents statuts: équivalents temps plein, temps partiels, contrats étudiants, flexi-jobs. Un large panel qui correspond aux besoins des gens."

À 29 ans, originaire de Péruwelz, Benjamin Dufief a décidé de prendre une autre orientation professionnelle. "Je travaillais dans un secteur tout à fait différent mais j’ai opté pour le changement. Je suis engagé comme manager. C’est proche de chez moi et j’espère que le restaurant fonctionnera bien."

Liberté de commerce

Vincent Palermo, le bourgmestre, rappelle qu’il avait insisté auprès du groupe pour privilégier la main-d’œuvre locale. Il tient également à mettre les choses au point. "Pouvait-on interdire l’arrivée du McDo ? Non, c’est la liberté de commerce. Dès lors, nous avons souhaité encadrer ce projet. Les responsables sont venus avec une étude socio-économique qui montrait qu’une implantation à Péruwelz pouvait être intéressante. À partir de là, oui, j’ai demandé à ce que les Péruwelziens soient engagés. Ce sera le cas à 80% et c’est tant mieux. C’est bien aussi pour les jeunes qui étudient et qui ont besoin d’argent. S’ils peuvent travailler 10 à 12 heures par semaine, ce sera un beau coup de pouce pour eux."

À celles et ceux qui lui reprocheraient de défendre une certaine façon de s’alimenter, le bourgmestre rétorque que chacun est libre de s’y rendre ou non. "Évitons les malentendus et l’amalgame. Ce qu’on peut maîtriser, on le maîtrise. Si je veux manger un bon hamburger, je peux me rendre dans une friterie de proximité dans l’entité. Je rappelle aussi que nous avons investi à la Roë dans une cuisine de 90 000€ pour préparer des repas équilibrés aux enfants."