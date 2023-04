Péruwelz : dès dimanche, l’Échappée propose son deuxième voyage artistique

"Ce deuxième parcours est plus court et sera accessible aux PMR, souligne Sophie Mitri, coordinatrice de l’Échappée. Grâce à une carte et à l’application, on peut le commencer n’importe où."

Selon Vincent Palermo, "c’est l’occasion de découvrir le patrimoine d’une autre manière. On fera aussi matcher cet événement avec d’autres, comme la fête de la musique. C’est aussi un bel éclairage sur les métiers artistiques. La culture sort dans les rues."

Les quinze installations

1.Walloneed is love. Une reproduction pérenne de cette œuvre d’Olivier Sonck qui avait fait sensation en 2021 est visible sur la façade d’Arrêt 59.

2. Écho du silence. Rose Gagnon utilise des photos de familles ayant vécu à Péruwelz. L’une engendre la suivante, diluant ainsi l’identité des protagonistes.

3. Nature morte Miraque. Jean-Charles Farey joue avec une ancienne enseigne d’usine plastique pour transmettre des messages codés.

4. Passe-passe. Le CEC Blanc Murmure et les enfants ont pris part au stage "Colore ta ville". Ils ont pu s’essayer à la création de Rorschach, dessins symétriques laissant la part belle à l’imaginaire. Attention à la grosse bête aux multiples pattes.

5. Météors. Claire Williams utilise le verre d’une vitre comme matériel de propagation du son.

6. La Mue. Maud Matot et Andrea Ferreri font sortir de l’étang du parc une sorte de monstre du Loch Ness.

7. Histoire naturelle. Grâce à Célia Viale, la végétation envahit les murs de la piscine. Cette œuvre a été réalisée lors de la première Échappée en 2021 et est restée comme déco.

8. POV. La Bonneterie ASBL de Leuze vous invite à utiliser des plateformes en bois.

9. Origami. Elparo a conçu un origami géant en forme de cheval au parc De Keyser.

10. On se coupe du monde. Lire et Écrire et Olivier Sonck explorent la planète foot à travers la langue française. Rendez-vous au Péruwelz Football Club.

11. Soutenir le vivant. Manu Bayon est un chirurgien urbain. À partir de bois de palette peint en rouge, il propose de réparer un arbre tombé.

12. Un point de croix de géant. Célia Viale propose ce point de croix monumental, hommage aux métiers du textile, sur une façade du Biézet.

13. Observatoire de la Verne. Avec Thomas Marchal et Marjorie Van Den Hauwe, un garde-corps un peu délaissé va reprendre forme. Une installation inspirée des voyages de Jules. Vernes.

14. Pohêtres. Jef Deblonde déclinera ses poèmes inscrits à la chaux sur l’écorce des arbres en divers endroits du parcours.

15. La ville qui danse nature. Là aussi, à découvrir tout au long du parcours, les collages de Rebecca Moreau Zieba, annoncés par un symbole.