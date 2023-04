“L’amicale est une association pour personnes âgées et nous sommes 80 membres, souligne Mauricette Minez, actuelle présidente de l’amicale et dont le mari, le regretté Jean-Pierre Cuignet, en a été le président durant 35 ans. Nous avons passé avec Alice une après-midi vraiment exceptionnelle.”

Un tumulte positif régnait durant la réunion. Spontanéité et bonne humeur étaient de mise lors de ce moment de partage. Au sein de l’association, Alice demeure très active et fait toujours preuve d’une grande vivacité d’esprit et d’une mémoire incroyable. Elle continue par exemple à présider son équipe “Le Chef” avec douceur et sagesse. Alice démontre aux seniors que rester active constitue une bonne source d’énergie pour traverser le temps dans l’amitié et la convivialité.

Toujours coquette et soignée, elle mène une vie dans la tranquillité et le calme. Dans son quotidien, elle est aidée par ses enfants, qui prennent bien soin de son confort.