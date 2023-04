Péruwelz: nouvelle enquête pour même projet d’Ecofrost

En réalité, s’il s’agit d’une nouvelle enquête, le projet reste identique à celui qui avait été dévoilé l’an dernier, à savoir le passage, au niveau de la production, de 36 à 63 tonnes par heure de produits finis, soit une augmentation de plus de 70%. Il est aussi question d’ériger un nouveau bâtiment administratif de 600 m² au sol sur trois étages. Le projet comprend également un hall de stockage de 5 000 m² pour les flocons de pommes de terre, un autre bâtiment de stockage pour les produits surgelés sur 10 000 m² et un bâtiment de 11 000 m² pour augmenter la production.

Environ 80 millions

"Nous insistons sur le fait que le projet n’a pas changé, explique Olivier Maes, responsable Environnement chez Ecofrost. Simplement, la procédure a été interrompue parce que l’administration nous a demandé de fournir des plans modificatifs. Elle a aussi sollicité un complément d’information à propos des rejets des eaux et des rejets atmosphériques ainsi que des analyses de sol sur une parcelle supplémentaire. Voilà tout. Encore une fois, le projet reste le même".

L’an dernier, le coût total annoncé de cet investissement était de 80 millions d’euros, chiffre qui pourrait, en fonction de l’évolution des prix, augmenter un peu.

De 70 à 80 engagements

En ce qui concerne l’emploi, l’extension des activités devrait engendrer l’arrivée de 70 à 80 nouveaux collaborateurs.

Ecofrost cherche donc à augmenter non seulement sa production mais aussi ses capacités de stockage. L’entreprise veut recentrer ses activités sur Péruwelz et ainsi moins dépendre des zones de stockage situées en plusieurs endroits: Mouscron, Anvers ou Zeebrugge.

L’enquête se déroule du 17 avril au 17 mai et les observations écrites peuvent être envoyées au collège communal, rue Albert 1er, 35 à 7600 Péruwelz ou par mail via environnement@peruwelz.be Le dossier peut être consulté sur rendez-vous au Service Cadre de vie, rue des Chaufours, 7 à 7600 Péruwelz. Infos au 069/ 67. 26.53 et sur www.peruwelz.be/Administration/Enquêtes publiques.