"Nous avons essayé d’être le moins impactant possible pour les riverains et d’assurer en même temps la plus grande sécurité, notamment pour les écoliers, indique le bourgmestre, Vincent Palermo. Ce chantier, on en parle beaucoup et il va débuter. Nous avions aussi sollicité et obtenu une prolongation de 5 ans du programme de développement rural pour que ce projet puisse être mené à bien."

La fiche du PCDR prévoyait l’acquisition de parties de terrains afin de pouvoir prolonger la rue Champ Delmée, au niveau de laquelle se situe l’école communale, jusqu’à la rue du Vert Velu.

Le début de la rue sera ensuite rénové et la nouvelle voirie sera mise à sens unique pour éliminer les croisements difficiles entre les parents qui arrivent et ceux qui repartent de l’école mais aussi pour offrir plus de convivialité aux usagers.

Après avoir obtenu tous les accords, le chantier de la phase A (prolongement de la rue) va donc débuter le 11 avril. Durant cette phase, l’école sera accessible comme d’habitude pour les parents. Ces derniers sont néanmoins encouragés à rejoindre l’école à pied depuis la place de Wiers.

1,5 million

Ensuite, lorsque le nouveau parking aura été créé, la phase B débutera à l’automne avec la rénovation du début de la rue. À ce moment-là, l’accès à l’école se fera par le Vert Velu jusqu’au parking.

La phase C concerne la rénovation et l’éclairage de la ruelle des Enfants.

Au total, les travaux représentent un investissement de près de 1.5 million, subsidié à hauteur de 767 000 € par la Région wallonne.