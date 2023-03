Péruwelz: des subsides pour acheter la banque et dynamiser le commerce

"Nous avions déjà pu faire baisser le prix d’achat du bâtiment. Nous l’avons finalement obtenu pour 452.000€, rappelle Vincent Palermo. Cette promesse de subsides constitue donc une belle avancée. Il y a deux beaux appartements à l’étage tandis que le rez-de-chaussée pourra accueillir un commerce ou une profession libérale. Je rappelle aussi que nous négocions avec Batopin pour l’installation de distributeurs de billets dans l’ancienne agence. Batopin a sa propre manière de sécuriser les lieux et nous en avons déjà discuté pour que les locaux soient aménagés en conséquence."

Des stickers pour attirer les investisseurs

Des stickers ont été apposés sur la façade de ce bâtiment comme ils l’ont été aussi sur la façade du n°37 de la rue Albert 1er, juste à côté de l’hôtel de Ville. "Nous avons acheté ce bâtiment attenant à la commune pour pouvoir avoir de l’espace en plus pour nos services le jour où nous en aurons besoin. Cet espace a aussi vocation à recevoir un commerce", assure le bourgmestre. Sur les deux façades, on peut voir une annonce ciblant des commerces en pénurie (fromagerie, poissonnerie, magasin de chaussures…) ainsi qu’un slogan stipulant qu’il est possible d’obtenir au total 21 000 € de primes.

