Péruwelz: des ateliers énergie pour faire baisser sa facture en jouant

À ces questions et à bien d’autres, les organisateurs des ateliers "l’énergie dans l’action" y répondent bien volontiers, petits jeux à l’appui. Ils sont mis en place par le guichet énergie du CPAS et le service Environnement/Energie-Climat de la ville de Péruwelz, en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut et Pari-Energie. C’est du côté du Mont de Péruwelz, dans un local de l’IPPLF, que se sont tenus les ateliers. Il y en aura d’autres.

"Ils ont débuté en 2015 déjà dans le cadre du PAPE, le plan d’action préventive en matière d’énergie, relève Vincent Palermo, bourgmestre. L’objectif est de fournir des trucs et astuces afin d’adopter les bons réflexes pour réduire sa consommation. Nous avons la chance sur Péruwelz d’avoir des personnes-ressources comme Hélène Leleux, référente énergie au CPAS et qui est même consultante et formatrice à l’Union des villes et communes."

Présente pour guider les visiteurs lors des ateliers, Hélène Leleux a pu constater une évolution. "La population en demande n’est certainement plus la même qu’avant et il ne faut pas penser que nous ne recevons que des gens émargeant au CPAS. J’ai aussi des travailleurs. Les personnes bénéficiant du tarif social ont été protégées, mais pas celles qui ne peuvent pas y prétendre. Au fil des ans, la classe moyenne a été de plus en plus impactée par le coût de l’énergie. Il faut aussi informer les gens sur les primes: mazout, pellets. Beaucoup ignorent encore l’existence de ces primes."

Ne pas hésiter à demander de l’aide

Il n’en reste pas moins que pousser la porte du CPAS demeure encore difficile pour certaines personnes alors que pourtant, les services se tiennent à la disposition du plus grand nombre. Dès lors, des pistes ont été envisagées. "Comme des permanences logement à la Ville, confie le bourgmestre. Nous allons aussi, lors des distributions délocalisées des sacs-poubelle dans les villages, informer la population sur l’énergie, les primes. Il ne faut jamais hésiter à demander de l’aide." Des permanences vont aussi être testées avec Ores pour informer le public sur les nouveaux compteurs, les panneaux photovoltaïques aussi.

Chaque participant a pu repartir avec un kit ou quelques objets utiles pour réduire sa facture. C’était le cas de Véronique. "Pour l’électricité, on paie beaucoup et je devais justement changer mon contrat. Je suis venue chercher quelques conseils et je repars avec une ampoule LED pour essayer."

Pour en savoir plus, envoyez un mail à guichet.energie@cpas.peruwelz.be