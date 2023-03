Callenelle: l’épuration des eaux en marche près des marais

Attention aux batraciens

La présence d’un boisement régulièrement inondé et d’une zone Natura 2000 à proximité est prise en compte : "Plus de 1 000 batraciens traversent la route, qui est d’ailleurs fermée à certains moments, a souligné Elodie Delcampe. Un travail a été mené avec la collaboration du parc naturel et une zone de compensation d’inondation a été créée. Elle est équipée d’une mare permanente."

La technique utilisée ici pour traiter les eaux est celle du biorotor. Un ouvrage constitué d’alvéoles servant de supports de développement aux micro-organismes épurateurs est alimenté en eaux usées, préalablement décantées. Une rotation lente du système assure une bonne aération via un moteur. L’investissement est d’1,361 million.

"Nous compterons désormais 5 stations sur notre territoire. Après Péruwelz en 2001, Wiers en 2014, Roucourt et Brasménil en 2015, voici Callenelle. Deux autres stations sont en construction à Bury et Briffoeil avec une mise en service d’ici fin 2024", a précisé le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo.

À Briffoeil (rue de Mortagne) et à Bury (rue de Bocarmé), la technique du biorotor fera aussi son œuvre. Celle de Briffoeil (et Baugnies)aura une capacité de 585 équivalents-habitants, celle de Bury (et Braffe), de 900 E-H.

"Callenelle est la 51e station exploitée par Ipalle en Wapi, a relevé Bastien Marlot, vice-président de l’intercommunale et président du secteur épuration. Avec celles de Bury et de Briffoeil qui seront bientôt en service, la quasi-totalité des eaux de la commune de Péruwelz sera assainie. Il restera à prendre en charge un quartier de Wiers comprenant une centaine d’habitations."