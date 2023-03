Wiers: déjà inventeur, Florent Rousseau lance sa société

Petit retour en arrière. Florent avait obtenu le prix du jury avec son projet dans la catégorie start up dans le cadre de Wap’Innov 2020. "J’ai alors pu bénéficier d’un financement via Wapinvest à Froyennes. Très vite, des personnes ont voulu entre guillemets me racheter. Je les ai écoutées mais j’ai refusé. J’ai effectué les démarches en vue d’un dépôt de brevet. J’ai fini par lancer ma société, Clean’Filtration, le 1er janvier 2023."

Son système, Florent a commencé à l’expérimenter durant ses études, dans son garage. Afin de trouver des fonds, il n’a pas hésité à exercer des jobs étudiants en parallèle à ses cours. "J’avais même stoppé mes études à un moment pour travailler dans les piscines. J’ai aussi été dépanneur TGV à Forest. Ensuite, j’ai repris mes études et je termine un master en ingénieur industriel."

Quasi pas d’entretien

Florent est devenu son propre patron et espère que les affaires vont tourner. Il s’en est donné les moyens en perfectionnant son système et ses machines. "J’ai développé une carte électronique avec des capteurs faits maison ainsi qu’une application mobile connectée qui permet de tout contrôler à distance, sauf bien entendu si une pièce de la machine est cassée. Là, un service après-vente intervient dans les 24 heures. Il s’agit de machines autonomes qui fonctionnent à l’aide de panneaux solaires ou de batteries, sans oublier l’appli mobile. On a également des UV intégrés, immergés. On peut atteindre une grande précision. Même un grain de sable ne résiste pas à la filtration. On élimine 99% des saletés et des impuretés. Plus besoin d’entretien, ou alors très minime."

Florent a misé sur un système de filtration en inox 3 millimètres de qualité industrielle. Des solutions adaptées à différents gabarits. Nous avons trois modèles: 30 m3, 60 m3 et 120 m3. "On peut également faire du sur-mesure pour les personnes qui le souhaitent. Il y a une garantie de dix ans sur la structure en inox et de 5 ans sur l’électronique."

Florent fourmille encore d’idées. Il n’hésite pas à se rendre sur des salons pour se faire connaître. "Le bouche-à-oreille fonctionne et j’ai déjà pas mal de followers sur les réseaux."