Roucourt: pour William Lemaire, "The Dancer a changé la donne"

Nous le retrouvons dans les locaux d’ID Danse, école qui vient de déménager de Bon-Secours à Roucourt.

"William est élève ici depuis six ans mais il s’est inscrit à l’émission en son nom personnel", nous précise d’emblée Isabelle Dufermont, qui chapeaute ID Danse.

"Sincèrement, je ne m’attendais pas à une pareille aventure. Quand je me suis inscrit, c’était sans savoir jusqu’où j’irais, explique le jeune homme, qui termine sa rhéto. L’émission a demandé beaucoup d’énergie parce que je devais m’entraîner à un rythme soutenu. Le corps a dû s’habituer à cette charge de travail. Les thèmes étaient imposés mais nous avions la liberté en ce qui concerne les chorégraphies. Je les ai créées et ensuite, Agustin Galiana, mon coach dans l’émission, m’a conseillé, a modifié et ajouté certaines choses. Il y a apporté sa patte."

Pas évident en solo

La difficulté, selon William, n’était pas tant la chorégraphie elle-même que l’interprétation à donner. Pas évident lorsqu’on a décidé de se lancer dans cette aventure en solo. "C’est vrai qu’un groupe procure beaucoup d’énergie. Seul, vous devez donner la même énergie qu’un groupe entier. Psychologiquement, vous êtes seul. Pour décompresser, vous êtes seul et le stress, vous ne pouvez pas le partager, même si encore une fois, Agustin était là. Après chaque étape franchie, William s’est rendu compte que la victoire pouvait arriver au bout. Surtout quand vous vous retrouvez dans les trois. Là, j’avais un petit espoir. Mais je me disais à chaque étape que si je ne poursuivais pas l’aventure, j’étais déjà content de ce que j’avais accompli."

Le jeune danseur termine donc ses études secondaires. L’heure de faire des premiers choix par rapport à son avenir professionnel. "The Dancer a changé la donne, assure-t-il. À la base, pour avoir un métier sable, je voulais me lancer dans les sciences et pourquoi pas enseigner. Mais ici, j’ai pris l’option de percer dans la danse. De toute façon, si ça ne marche pas, je pourrai reprendre des études. J’ai déjà reçu quelques propositions d’écoles qui me demandent de donner des cours." Chez ID Danse, William enseigne déjà, le hip-hop notamment. Pour parfaire ses connaissances, il n’hésite pas non plus à prendre des cours ailleurs. "ID Danse, j’y ai mon cœur, mais c’est bien aussi d’aller voir ailleurs ce qui se fait. J’ai ainsi déjà pris des cours à La Louvière, à Valenciennes ou à Tournai. J’ai déjà commencé à danser avec Saléna, du groupe Fusion, qui a gagné The Dancer."

D’autres portes s’ouvriront, à n’en pas douter.