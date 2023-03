La bâche de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours prend le vent

"Déjà vendredi dernier, certains riverains s’en sont inquiétés, relève le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo. La société Monument Hainaut en charge des travaux en a été informée. Mais elle n’a pu intervenir le jour même en raison des vents violents. Les réparations ont pu être effectuées samedi."

Mais rebelote, ce mardi… Des pans de la bâche se sont à nouveau soulevés par les bourrasques. "Nous avons à nouveau interpellé la société qui interviendra dès qu’elle le peut, assure le bourgmestre. Il n’y a pas de réelle inquiétude en termes de sécurité parce que la bâche est également collée à la structure de l’échafaudage et ne présente donc a priori pas de risque. Mais nous restons néanmoins attentifs et veillons à l’évolution de la situation. Quant au chantier, et au travail des ouvriers autour de la basilique, ils ont bien évidemment été mis en pause au vu des conditions météorologiques."