Accueil des jeunes à Péruwelz : entre vouloir et pouvoir...

Le bourgmestre, Vincent Palermo, l’a répété: engager n’est pas possible financièrement parlant pour la commune en ce moment : "Or, il faut un staff en suffisance si nous voulons encadrer ces jeunes et ouvrir d’autres plages horaires après l’école par exemple. On ne peut pas tout faire".

Pour Jimmy Ababio, la Maison de quartier a toute son utilité, mais il faudrait étoffer le staff.

Vincent Palermo va plus loin : "Il n’y a pas qu’au niveau des jeunes qu’il faudrait engager. J’ai quinze postes à pourvoir dans différents services à la commune. Nous sommes une majorité ambitieuse, mais nous sommes aussi des politiques responsables."

En clair, le bourgmestre n’a pas envie d’engager et d’engager encore pour après devoir se séparer de certains agents, car les finances ne suivront pas : "Nous n’avons pas demandé les indexations. Nous n’avons pas demandé la hausse des coûts de l’électricité, du gaz. Soyons réalistes".

Mêmes questions Mêmes réponses…

Jimmy Ababio n’en démord pas, évoquant l’ancienne maison des jeunes. Pour rappel, elle a fermé il y a dix ans : "Les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus la chance de fréquenter un tel endroit comme nous l’avons connu. Pourquoi ne pas ouvrir cette maison de quartier à la Roë deux ou trois jours par semaine ? Ce site a une vocation intergénérationnelle. Et à propos, où en est le projet de nouvelle maison des jeunes ?"

Le bourgmestre assure que tout le monde est d’accord pour en créer une : "Mais il faut un staff et donc des moyens financiers. Maintenant, on soutient la création de comités de quartier, on compte aussi sur les citoyens pour créer de l’animation. N’oublions pas non plus les clubs et associations qui proposent des tas d’activités. Tout coûte de plus en plus cher et l’administration n’augmente pourtant pas les budgets pour que nous puissions engager. On ne va pas faire des promesses qu’on ne pourra pas tenir."

Jimmy Ababio a demandé que le service Jeunesse puisse être renforcé. Même réponse de Vincent Palermo : entre vouloir et pouvoir, il y a un pas, c’est le message que le bourgmestre veut faire passer.