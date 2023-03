"Lors du conseil communal du 23 septembre 2021, dans le cadre du projet Commune Pilote Wallonie cyclable, a été évoqué le problème des dalles de bétons cassées et enlevées entre-temps sur le RAVeL entre le pont du Boustiau et les établissements Gobert Matériaux. 17 mois plus tard, nous aimerions savoir où en est l’avancement de ce dossier. Quels sont les échanges que vous avez eus avec le SPW ? Celui-ci vous a-t-il fait part d’une date éventuelle de remise en état ainsi que son délai ?"

Vincent Palermo a tout d’abord précisé qu’il ne s’agissait pas d’un dossier communal mais qu’il relevait du SPW Voies hydrauliques. "Le dossier n’était plus suivi actuellement en raison d’un manque de personnel et d’un collaborateur du SPW qui avait endossé d’autres fonctions, a indiqué le bourgmestre. Néanmoins, ce tronçon fait partie d’un bail d’entretien et après avoir pris contact, nous avons appris qu’une fiche technique avait été validée cette semaine et que les travaux pourraient se tenir vers mai-juin."

Tronçon très prisé

Une bonne nouvelle selon Éric Thomas: "Si le dossier peut être finalisé avant les grandes vacances, c’est très bien, d’autant plus que les cyclos et les marcheurs utilisent beaucoup ce tronçon. Ils seront contents. L’endroit est très prisé dans les parcours. Ces clubs et randonneurs sont donc en attente d’informations quant à la remise en état."