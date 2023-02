"Notre dernière revue date de 2016, indique Murielle Marlière, membre de la joyeuse troupe. Nous avons eu quelques personnes malades dans l’équipe, après quoi nous avions décidé de prendre une année sabbatique. Ensuite, le Covid est arrivé. Depuis, nous nous sommes retrouvés et nous accueillons même trois nouveaux".

Le public leur avait donc manqué et ils espèrent que l’inverse est vrai aussi, d’autant que les comédiens ont préparé une cascade de sketches déclinés en deux actes avec des intermèdes et un grand final. Sans oublier le tour de chant d’Anny Gérard.

"La revue est dédiée à François Gérard, le papa d’Anny, qui nous a quittés il y a quelques années", précise Murielle.

Au programme donc, des épisodes de la vie péruwelzienne et un beau costard taillé aux politiques, badigeonnés à la sauce caustique. Sans en dévoiler trop, il sera question notamment de vaccination, de maladies mais aussi d’enquête policière. Il faudra également passer chez l’esthéticienne...

Se moquer sans méchanceté

"On évoque la vie politique en se moquant un peu mais sans méchanceté, poursuit Murielle Marlière. Le tout dans la bonne humeur et en patois, bien entendu".

Les répétitions battent leur plein. Cette soupe appétissante et parfaitement digeste sera servie par Murielle Marlière, Maryne Brulard, Nathalie Lucas, Jean-Marie Decostre, Bruno Renard, Jean-Pierre Banaszak, alias le Polonais, Julien Mauroy et le trio de Bris, à savoir Sarah, Naomi et Jean-Pierre. Anny Gérard assurera donc un tour de chant tandis que le président, Georges Hocq, interviendra durant le spectacle dont il assurera la présentation.

Rendez-vous les 3 et 4 mars à 20h et le 5 mars à 15h à Arrêt 59. Les places (10 € et 5 € pour les moins de 12 ans) sont disponibles aux Caves d’Artois ou alors le jour même. Bar et petite restauration sont prévus.